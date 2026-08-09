Como, ufficiale l'acquisto di Chalobah: "Lavorare di nuovo con Fabregas è speciale"

Il tecnico spagnolo sul nuovo rinforzo: "Incarna l'ambizione del club"

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Pubblicato il 09.08.2026, 19:33 (Aggiornato il 09.08.2026, 19:40)

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Il Como piazza un altro colpo importante sul mercato e ufficializza l'arrivo di Trevoh Chalobah dal Chelsea (LEGGI QUI I DETTAGLI DELL'AFFARE). Il difensore inglese, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 2031 e porta con sé una lunga esperienza ad alto livello, con oltre 150 presenze con i Blues e diversi trofei conquistati. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Chalobah ha inoltre giocato in prestito con Ipswich, Huddersfield e Lorient, prima di imporsi in prima squadra.

Como, ufficiale l'acquisto di Chalobah. Fabreagas: "Incarna l'ambizione del club"

Cesc Fabregas ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare". Il tecnico ha poi aggiunto: "Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il Como".

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Chalobah: "Lavorare di nuovo con Cesc è davvero speciale"

Grande soddisfazione anche da parte del giocatore: "Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fabregas è davvero speciale. Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l'incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia".

 

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