Como, ufficiale l'acquisto di Chalobah: "Lavorare di nuovo con Fabregas è speciale"

Il Como piazza un altro colpo importante sul mercato e ufficializza l'arrivo di Trevoh Chalobah dal Chelsea ( LEGGI QUI I DETTAGLI DELL'AFFARE ). Il difensore inglese , classe 1999 , ha firmato un contratto fino al 2031 e porta con sé una lunga esperienza ad alto livello, con oltre 150 presenze con i Blues e diversi trofei conquistati. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Chalobah ha inoltre giocato in prestito con Ipswich , Huddersfield e Lorient , prima di imporsi in prima squadra.

Como, ufficiale l'acquisto di Chalobah. Fabreagas: "Incarna l'ambizione del club"

Cesc Fabregas ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare". Il tecnico ha poi aggiunto: "Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il Como".