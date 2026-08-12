Arsenal-Como diretta: inizia l'amichevole tra Arteta e Fabregas LIVE

Un primo antipasto di Champions League per il Como , che nel suo penultimo test pre-campionato sfida l'Arsenal di Arteta . Test di altissimo livello per i lariani, contro i campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa. Anche una sfida contro il passato per il tecnico Fabregas , che ha iniziato la sua straordinaria carriera proprio nei Gunners. Una grande amichevole prima dell'ultima contro il Liverpool , in programma il 16 agosto. Fischio d'inizio alle ore 20.30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Viera e Gyokeres prendono già il posto di Eze e Gabriel Jesus.

21:02

29' - Como in forte crescita

Dopo lo shock iniziale, subendo un vero e proprio assalto da parte dei Gunners, ora il Como sta reagendo e sta combattendo a metà campo. Partita decisamente più equilibrata ora, quando siamo arrivati alla mezz'ora di gioco, il momento del cooling-break.

20:53

21' - Si accende Baturina

Fiammata improvvisa del Como, Baturina calcia a giro dal limite e impegna Kepa per evitare il gol. Si risvegliano e reagiscono i lariani.

20:48

17' - Si gioca solo nella metà campo del Como

Un quarto d'ora di puro assalto da parte dei Gunners nei confronti del Como: si gioca in una sola metà campo.

20:46

13' - Arsenal all'attacco, Como in difficoltà

La costruzione dei Gunners crea tanti problemi alla difesa lariana, che si fa spesso superare: la squadra di Fabregas deve trovare le misure contro una squadra d'altissimo livello.

20:39

7' - Gabriel Jesus fermato dal palo!

Erroraccio del Como mentre costruisce dal basso, Eze recupera palla e serve Gabriel Jesus, il cui tiro però sbatte contro il palo.

20:38

6' - Arsenal subito pericoloso

Colpo di testa insidioso di Hincapié, murato involontariamente da Lewis-Skelly che senza volere salva il Como. Arsenal subito aggressivo.

20:32

+++ 1' - Si parte: inizia Arsenal-Como! +++

Primo pallone per i lariani: inizia Arsenal-Como!

20:29

Arsenal e Como in campo

Ci siamo: Arsenal e Como fanno il loro ingresso in campo!

20:24

Atmosfera caldissima all'Emirates Stadium

Stadio pieno e tifosi in testa, è solo un'amichevole ma l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Per l'Arsenal è l'ultimo test prima di iniziare a fare sul serio, con la Community Shield contro il Manchester City in programma domenica 16 agosto.

20:11

Fabregas sfida il suo passato

I Gunners vice-campioni d'Europa sono stati molto più che un trampolino di lancio per Fabregas, che all'Arsenal ha trascorso i primi suoi otto anni della carriera collezionando in totale 212 presenze e 35 gol, arrivando anche a vestire la fascia di capitano.

20:04

Duecento tifosi lariani a Londra per supportare la squadra

Il Como giocherà davanti ad un ricchissimo pubblico di 60mila spettatori, di cui circa 200 saranno tifosi lariani arrivati fino a Londra per supportare la squadra in questo test.

20:00

Como, Nico Paz ancora assente ma ha raggiunto la squadra

È finalmente tornato in gruppo Nico Paz, dopo le fatiche del Mondiale con l'Argentina, ma non sarà ancora a disposizione di Fabregas.

19:51

Fabregas contro l'Arsenal dopo l'intervista esclusiva al Corriere dello Sport

In attesa del fischio d'inizio di questo test di lusso, rileggi l'intervista esclusiva di Fabregas al Corriere dello Sport da parte del direttore Ivan Zazzaroni. LEGGI QUI

19:41

Arsenal, la formazione ufficiale di Arteta

ARSENAL (4-3-3): Arrizabalaga; Julienne, Salmon, Gabriel, Hincapié; Lewis-Skelly, Eze, Nwaneri; Dowman, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Mikel Arteta

19:41

Como, la formazione ufficiale di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Liberali, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

19:34

Como scatenato sul mercato: è arrivato anche Chalobah

I lariani scendono in campo per il penultimo test estivo dopo aver ricevuto un altro grande rinforzo dal mercato: si tratta di Chalobah, già ufficiale e che ha già detto le sue prime parole sul trasferimento dal Chelsea. LEGGI TUTTO

19:32

Il Como di Fabregas sfida l'Arsenal di Arteta a Londra

Grande avversario e grande palcoscenico per il Como: in attesa del debutto da sogno in Champions League, i lariani giocheranno all'Emirates Stadium di Londra.

19:30

Test di altissimo livello per il Como: c'è l'Arsenal di Arteta!

Si alza tantissimo il livello del pre-campionato dei lariani, che nel penultimo test della loro amichevole sfidano l'Arsenal di Arteta. Fischio d'inizio alle ore 20:30, aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

Emirates Stadium - Londra (Inghilterra)