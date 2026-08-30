Fabregas entusiasta del suo Como: "I miei giocatori sono degli eroi"
Soddisfatto è dire poco per descrivere lo straripante orgoglio di Fabregas, dopo la vittoria del suo Como al Maradona. Il tecnico spagnolo ha parole al miele per la squadra dopo la vittoria di Napoli, ma poi fa il suo per smorzare entusiasmo e possibili voli pindarici.
Fabregas se la gode: "Abbiamo imparato tanto"
Il tecnico spagnolo si complimenta con la squadra, ma entra anche nelle pieghe di un successo nato da lontano: "C'è stato un grande sforzo da parte di tutti, per questo i miei giocatori sono stati degli eroi. Si tratta di una vittoria di grande valore, abbiamo imparato tanto dalle partite contro Milan e Inter, leggendo bene la partita in tutte le sue fasi, Dovevamo avere rispetto di una squadra più volte campione d'Italia in questi ultimi anni e lo abbiamo avuto. Sono molto contento, abbiamo gente giovane, che vuole imparare e lottare".
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