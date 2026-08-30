Fabregas entusiasta del suo Como: "I miei giocatori sono degli eroi"

Soddisfatto è dire poco per descrivere lo straripante orgoglio di Fabregas , dopo la vittoria del suo Como al Maradona. Il tecnico spagnolo ha parole al miele per la squadra dopo la vittoria di Napoli , ma poi fa il suo per smorzare entusiasmo e possibili voli pindarici.

Fabregas se la gode: "Abbiamo imparato tanto"

Il tecnico spagnolo si complimenta con la squadra, ma entra anche nelle pieghe di un successo nato da lontano: "C'è stato un grande sforzo da parte di tutti, per questo i miei giocatori sono stati degli eroi. Si tratta di una vittoria di grande valore, abbiamo imparato tanto dalle partite contro Milan e Inter, leggendo bene la partita in tutte le sue fasi, Dovevamo avere rispetto di una squadra più volte campione d'Italia in questi ultimi anni e lo abbiamo avuto. Sono molto contento, abbiamo gente giovane, che vuole imparare e lottare".