Fabregas e la dura accusa a Tornqvist: "Ha fatto una cosa brutta e devo dirlo"

Como, Fabregas contro Tornqvist dopo il trasferimento al Monza: le sue parole

Secondo il tecnico spagnolo, la vicenda è iniziata pochi giorni prima della chiusura del mercato, quando Tornqvist gli avrebbe comunicato di avere alcune opportunità per cambiare squadra. Fabregas gli avrebbe ribadito la necessità di avere tre portieri in rosa, aprendo alla cessione soltanto nel caso in cui fosse stato individuato un sostituto. Una soluzione che, almeno inizialmente, il Como non era riuscito a trovare, nonostante diversi sondaggi anche in Serie B. La situazione sarebbe però cambiata dopo il sorteggio di Champions League. Fabregas ha raccontato di aver visto un atteggiamento completamente diverso nel suo portiere: "Ho visto una persona incredibile per otto mesi ed in due giorni ho visto un’altra persona. Lui ha voluto andare ed ha forzato molto, in una maniera che a me non è piaciuta. È stata una cosa brutta". L'allenatore ha quindi spiegato di aver scelto di rendere pubblica la vicenda per la delusione legata al comportamento di Tornqvist, deciso a trasferirsi al Monza.