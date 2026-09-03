Fabregas e la dura accusa a Tornqvist: "Ha fatto una cosa brutta e devo dirlo"
Il trasferimento di Noel Tornqvist al Monza non è stato indolore per il Como. A confermarlo è stato Cesc Fabregas, che in conferenza stampa è tornato sull'addio del portiere svedese, spiegando come la società non avesse inizialmente intenzione di lasciarlo partire.
Como, Fabregas contro Tornqvist dopo il trasferimento al Monza: le sue parole
Secondo il tecnico spagnolo, la vicenda è iniziata pochi giorni prima della chiusura del mercato, quando Tornqvist gli avrebbe comunicato di avere alcune opportunità per cambiare squadra. Fabregas gli avrebbe ribadito la necessità di avere tre portieri in rosa, aprendo alla cessione soltanto nel caso in cui fosse stato individuato un sostituto. Una soluzione che, almeno inizialmente, il Como non era riuscito a trovare, nonostante diversi sondaggi anche in Serie B. La situazione sarebbe però cambiata dopo il sorteggio di Champions League. Fabregas ha raccontato di aver visto un atteggiamento completamente diverso nel suo portiere: "Ho visto una persona incredibile per otto mesi ed in due giorni ho visto un’altra persona. Lui ha voluto andare ed ha forzato molto, in una maniera che a me non è piaciuta. È stata una cosa brutta". L'allenatore ha quindi spiegato di aver scelto di rendere pubblica la vicenda per la delusione legata al comportamento di Tornqvist, deciso a trasferirsi al Monza.
Dal Chelsea il sostituto di Fabregas
Per il Como si è quindi aperta la necessità di trovare rapidamente un nuovo estremo difensore. La soluzione è arrivata con Robert Sanchez, arrivato dal Chelsea e chiamato a prendere il posto dello svedese. Tornqvist, dal canto suo, nei suoi otto mesi trascorsi sul lago non aveva mai trovato spazio in campo. Il portiere, reduce da un lungo periodo senza giocare, ha così scelto Monza per provare a rilanciarsi e ritrovare continuità.
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