Kean, tutto per il Como: arriva un dettaglio importante sul trasferimento. Moise ha rinunciato a un milione

La Fiorentina ha messo in cassa risorse strategicamente importanti. Il Como ha consegnato a Fabregas il centravanti desiderato per vivere questa stagione su più fronti (per giunta italiano, elemento importante per il club lariano che deve rispettare i dettami Uefa stringenti). E Kean, che forse a Firenze aveva finito un ciclo, si cimenterà nel palcoscenico della Champions, aspetto importante anche per il suo ruolo con la Nazionale di Mancini. L’Italia deve rinascere e ha bisogno del Kean più forgiato alle prove del palcoscenico internazionale. Il Como glielo potrà garantire al massimo livello.

Kean al Como, tutte le cifre dell'operazione

È stato un lavoro certosino, condotto da ciascuno per la propria parte ma alla fine capace di creare un'operazione giusta per tutti: lo hanno portato avanti il Como con il ds Ludi, la Fiorentina con il suo capo delle strategie di mercato Fabio Paratici, e Alessandro Lucci che con la WSA gestisce i destini professionali di Moise Kean. Il procuratore del calciatore ha avuto un ruolo fondamentale nel trasferimento dell'attaccante della Nazionale: è stato lui, lo scorso 26 giugno in occasione della trattativa per Liberali, ad avviare l'affare e a mediare tra i due club, considerando che per un lungo periodo non ci sono stati dialoghi diretti tra i lariani e la viola. Ecco quindi le cifre finali: 35 milioni garantiti (al netto del premio di solidarietà) alla Viola, 5 milioni di bonus (di cui 1 sicuro) e il 10% sulla futura rivendita per la Fiorentina. Per velocizzare gli ultimi passaggi, Kean ha lasciato un milione in uscita.