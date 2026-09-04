Fabregas esalta il Como: "Ci divertiamo in campo, Kean può migliorare"
Il Como si gode una sera in testa alla classifica di Serie A. Nell'anticipo della terza giornata di Serie A la squadra di Fabregas ha battuto per 4-1 il Genoa di De Rossi (alla terza socnfitta consecutiva). Dopo il vantaggio iniziale dei rossoblù con Osmajic, la rimonta ha portato le firme di Baturina, Nico Paz e Diao (doppietta). Al termine della partita l'allenatore spagnolo ha parlato ai microfoni di DAZN: "Mi è piaciuta la reazione: la squadra ha mostrato maturità e grande voglia di ripartire".
Fabregas dopo Genoa-Como: "Ci divertiamo quando diamo tutto"
"Possiamo divertirci? Dipende da cosa intendiamo". Cesc Fabregas, dopo la vittoria contro il Genoa, ha esplicitato il proprio pensiero circa la sua idea di divertimento: "Ci divertiamo quando diamo tutto, facciamo ciò che abbiamo preparato. Ogni club ha una squadra, una identità. Noi abbiamo la nostra, e i ragazzi stanno interpretando correttamente". Identità, questo il concetto più caro all'allenatore: "Non importa che succede in partita, importa quello che facciamo noi, in ogni situazione. Ho perso tante partite giocando bene e male, e vinte altrettante. Dobbiamo essere sempre noi stessi. Qualche volta non si vince perché la palla non entra, per mille motivi... ma io alla squadra chiedo sempre di rispettare l'identità. Se vedo la squadra con la giusta voglia, allora a volte si perderà, altre si perderà, ma rimarremo sulla strada giusta".
Fabregas sul debutto di Kean e Ricci
Negli ultimi giorni di mercato il Como ha accolto Moise Kean e Samuele Ricci. Entrambi i giocatori hanno debuttato al "Ferraris" con i nuovi colori. L'attaccante si è reso protagonista anche con l'assist per Diao. "Bene da quel punto di vista, per il resto deve migliorare, deve farlo nel pressing, nei movimenti" ha dichiarato Fabregas. "Dobbiamo aiutare tutti i giocatori nuovi, ma l'impatto è stato molto positivo. Dobbiamo continuare a lavorare a livello di reparto, di interazioni. La squadra va davanti a tutti, oggi lo abbiamo dimostrato un'altra volta. Sono contento anche per l'arrivo di Ricci: ci darà una mano grandissima. Abbiamo quattro giocatori a centrocampo molto forti". Profondità di rosa importante soprattutto in vista della Champions League: "Ora iniziano i tre impegni. Sarà una strada molto interessante".
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