Suwarso non sarà in tribuna per Como-Lipsia: il motivo è un gesto bellissimo verso i tifosi

È una data storica quella di giovedì 10 settembre per la storia del Como. Alle 21 infatti la squadra di Fabregas ospiterà il Lipsia al Sinigallia, per quella che sarà la prima partita europea nella storia secolare del club. L'impianto sulle rive dell'omonimo lago è completamente sold-out, polverizzati gli 11 mila posti per assistere ad un match da raccontare ai nipoti per i comaschi. Sfortunatamente però, data sia la altissima richiesta di tagliandi per partecipare all'evento sia la riduzione nella capienza dello stadio per rispettare i parametri UEFA, non tutti i tifosi lariani potranno ascoltare l'inno più desiderato del continente. Per questo motivo il presidente thailandese Mirwam Suwarso , il principale benefattore del successo in patria presente e futuro del club, si è adoperato per estendere la partecipazione all'incontro in modo speciale.

La toccante decisione del presidente comasco

Alla luce dell'impossibilità di ammirare il palcoscenico più grande mai raggiunto dalla propria squadra,a fare un passo gigante verso i propri tifosi è stato proprio il n.1 del Como. Già noto per la sua visione virtuosa e sostenibile volta alla valorizzazione dei tifosi, specialmente quelli più longevi, Suwarso ha comunicato tramite il suo profilo social che lui stesso assieme ad alcuni dirigenti hanno deciso di rinunciare al proprio posto per cederli ai supporter più anziani. Ecco le parole: "Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita". Poi sui destinatari dell'iniziativa: "Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso di lunga durata che merita di essere allo stadio, scriveteci e saremo onorati di cedergli il nostro posto". Un ulteriore manifestazione su una società che avanza sul campo e nel sociale a ritmi..fabregasiani.