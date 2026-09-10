Capello incontentabile, arriva la frecciata a Nico Paz: "Da te pretendo di più". Poi critica Fabregas per il cerchio in campo

Fabio Capello scatenato dopo la vittoria del Como contro il Lipsia . L'ex allenatore, negli studi di Sky Sport, è intervenuto nel post partita lanciando qualche frecciata a Nico Paz: " Nico Paz non è ancora in condizione fisica e non ha quella scioltezza di movimento che ha: stasera ha giocato al 75% delle sue possibilità. Ha due assist ma sul gol di Diao non l'ha passata bene". Tutte indicazioni che Capello dà perché stima profondamente il giocatore: "Secondo me diventerà tra i migliori al mondo ma non è ancora al top . Quindi non è giusto metterlo tra i migliori della serata perché lui sa che può dare molto di più".

Capello a Nico Paz: "Da te chiedo tantissimo, puoi dare ancora di più"

Nico Paz è poi arrivato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto il premio come migliore in campo: "Io da te chiedo tantissimo, e quando non fai la partita eccezionale non sono contento. Stasera non hai fatto la partita perfetta, puoi dare ancora di più". Poi gli chiede delle condizioni fisiche, ma Nico Paz scarica le "responsabilità" sulla marcatra stretta di El Aynaoui. Poi l'argentino gli conferma: "Si può fare sempre meglio". Capello lo congeda e lo benedice: "Sei il mio pallino".

"Il Como è la squadra che preferisco vedere. Fabregas? Il cerchio mi sembra uno show"

All'inizio dell'intervento di Capello, sullo sfondo passavano le immagini del consueto cerchio post partita di Fabregas con la squadra, e l'ex allenatore l'ha commentato così: "Non capisco perché Fabregas faccia questo cerchio in mezzo al campo dopo ogni partita, esternarle così non mi sembra il massimo, mi sembra uno show e basta. Sono cose da spogliatoio, ma va di moda fare questo, io sono vecchio [ride, ndr]". Ma quando si parla di campo, Capello si scioglie: "Il Como mi diverte, è la squadra che preferisco vedere, mi piace perché gioca in avanti, tutti si impegnano e corrono".