Fabregas batte il Parma e impara dalla Champions: "Se non si chiudono le partite..."
"Cosa mi ha insegnato la partita di Champions? Se non si chiudono le partite, con le energie basse perdi punti. Ne sono convinto. Facendo cinque cambi la squadra ha risposto bene, mi sono piaciuti i subentrati e per questo era importante per me capire il messaggio che mi hanno dato i ragazzi. Io mi fido più di loro, possono esserci più rotazioni nel futuro e questo deve succedere per vincere determinate partite. Quanto più mi mandano il messaggio loro così, più facile è da gestire". Così Cesc Fabregas dopo Como-Parma 2-1, valida per la quarta giornata di Serie A.
Fabregas dopo Como-Parma: "La squadra mi è piaciuta, pur senza essere perfetta"
Fabregas ha poi aggiunto: "Dopo una prestazione del genere, quando calci trentuno volte e fai solo un gol ti possono mettere in difficoltà loro. Quella contro il Parma è stata una importantissima per noi e per me come allenatore. Magari più per me, per capire cosa succede dentro la loro testa, anche dopo la vittoria in Champions. Per vedere chi ce la fa, chi no. Se non avessimo fatto quei primi quarantacinque minuti oggi avremmo rischiato di perdere. La squadra mi è piaciuta, pur senza essere perfetta. Non è una vittoria banale, ma lavorata e importante".
Fabregas su Kean: "Deve lavorare come tutti"
La prestazione di Kean: "Deve lavorare come tutti. Conoscete più di me Moise, ha iniziato da giovane qui in Italia. Io sono contento, anche se è diverso da Douvikas, che non è lo stesso giocatore di un anno e mezzo fa. Si trova in un nuovo contesto. Si tratta di un cambio molto importante. Deve conoscere le dinamiche. Una cosa normalissima, che succede a tutti. Un adattamento. Ma sono molto contento della prestazione. Sono contento di questi due attaccanti".
I gol dei difensori del Como, Fabregas: "Molto importanti per chi vuole volare in alto"
I gol dei difensori: "nel calcio moderno è molto importante per le squadre che vogliono volare in alto avere difensori che fanno gol. L'Arsenal ha vinto la Premier League con i gol da palla inattiva e con i difensori. Vogliamo aggiungere questo al nostro calcio e alle nostre partite. Ramon ha avuto altre opportunità per fare meglio, anche Kaiki poteva segnare due volte".
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