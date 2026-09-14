Fabregas batte il Parma e impara dalla Champions: "Se non si chiudono le partite..."

"Cosa mi ha insegnato la partita di Champions ? Se non si chiudono le partite, con le energie basse perdi punti. Ne sono convinto. Facendo cinque cambi la squadra ha risposto bene, mi sono piaciuti i subentrati e per questo era importante per me capire il messaggio che mi hanno dato i ragazzi. Io mi fido più di loro, possono esserci più rotazioni nel futuro e questo deve succedere per vincere determinate partite. Quanto più mi mandano il messaggio loro così, più facile è da gestire". Così Cesc Fabregas dopo Como-Parma 2-1 , valida per la quarta giornata di Serie A .

Fabregas ha poi aggiunto: "Dopo una prestazione del genere, quando calci trentuno volte e fai solo un gol ti possono mettere in difficoltà loro. Quella contro il Parma è stata una importantissima per noi e per me come allenatore. Magari più per me, per capire cosa succede dentro la loro testa, anche dopo la vittoria in Champions . Per vedere chi ce la fa, chi no. Se non avessimo fatto quei primi quarantacinque minuti oggi avremmo rischiato di perdere. La squadra mi è piaciuta, pur senza essere perfetta. Non è una vittoria banale, ma lavorata e importante".

Fabregas su Kean: "Deve lavorare come tutti"

La prestazione di Kean: "Deve lavorare come tutti. Conoscete più di me Moise, ha iniziato da giovane qui in Italia. Io sono contento, anche se è diverso da Douvikas, che non è lo stesso giocatore di un anno e mezzo fa. Si trova in un nuovo contesto. Si tratta di un cambio molto importante. Deve conoscere le dinamiche. Una cosa normalissima, che succede a tutti. Un adattamento. Ma sono molto contento della prestazione. Sono contento di questi due attaccanti".

I gol dei difensori del Como, Fabregas: "Molto importanti per chi vuole volare in alto"

I gol dei difensori: "nel calcio moderno è molto importante per le squadre che vogliono volare in alto avere difensori che fanno gol. L'Arsenal ha vinto la Premier League con i gol da palla inattiva e con i difensori. Vogliamo aggiungere questo al nostro calcio e alle nostre partite. Ramon ha avuto altre opportunità per fare meglio, anche Kaiki poteva segnare due volte".