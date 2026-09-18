"Zero titoli", Fabregas cita Mourinho e si esalta per Roma-Inter: "Partitona, ma non da scudetto..."
"Come diceva Mourinho, ci sono allenatori che hanno vinto tanti titoli e allenatori che hanno zero titoli. Io sono un allenatore con zero titoli. Devo fare ancora tantissima strada per dimostrare di essere un buon allenatore e continuare piano piano tutto quello che stiamo facendo qui. Lo dico con il cuore: per me la cosa più importante è il Como". Così Cesc Fabregas parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Frosinone. "Dopo la sosta avremo praticamente nove partite in quattro settimane. Una dietro l’altra. Sarà un grandissimo test che la squadra dovrà affrontare. Ma prima c’è una partita importantissima contro il Frosinone. Per come giocano, per l’intensità e per il coraggio che hanno, sarà sicuramente una delle cinque partite più difficili della stagione". Per quanto riguarda la formazione "sono tutti disponibili". Infine una battuta sul big match tra Roma e Inter. "La guarderò perché per me è un partitone. In questo momento penso che siano le due squadre più forti d’Italia, anche i numeri lo dimostrano. Sarà una gara incredibile, niente di più. Non per lo scudetto", ha concluso.
Fabregas e la certezza: "Giocheranno tutti"
"Provo a ricordare come facevano i miei allenatori, chi mi piaceva o meno. Io ho la porta sempre aperta, non per dare spiegazioni come ho fatto con i portieri. Devono fidarsi della mia scelta, a me piace avere una grande relazione con il giocatore. Ci sono tante partite, adesso non lo abbiamo ancora visto ma da Roma in avanti impossibile che non giochino tutti". Il tecnico del Como è sicuro che la rosa sarà utilizzata al massimo: troppi gli impegni ravvicinati per pensare differentemente. "Penso che la squadra negli ultimi 2 anni abbia migliorato tanto sull'aspetto mentale, fisico e tecnico. Se possiamo continuare con questa squadra per 2-4-5 anni penso che magari possiamo fare qualcosa. Se iniziamo a cambiare tanti giocatori in sei mesi è più difficile".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS