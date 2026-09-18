"Zero titoli", Fabregas cita Mourinho e si esalta per Roma-Inter: "Partitona, ma non da scudetto..."

"Come diceva Mourinho, ci sono allenatori che hanno vinto tanti titoli e allenatori che hanno zero titoli. Io sono un allenatore con zero titoli. Devo fare ancora tantissima strada per dimostrare di essere un buon allenatore e continuare piano piano tutto quello che stiamo facendo qui. Lo dico con il cuore: per me la cosa più importante è il Como". Così Cesc Fabregas parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Frosinone. "Dopo la sosta avremo praticamente nove partite in quattro settimane. Una dietro l’altra. Sarà un grandissimo test che la squadra dovrà affrontare. Ma prima c’è una partita importantissima contro il Frosinone. Per come giocano, per l’intensità e per il coraggio che hanno, sarà sicuramente una delle cinque partite più difficili della stagione". Per quanto riguarda la formazione "sono tutti disponibili". Infine una battuta sul big match tra Roma e Inter. "La guarderò perché per me è un partitone. In questo momento penso che siano le due squadre più forti d’Italia, anche i numeri lo dimostrano. Sarà una gara incredibile, niente di più. Non per lo scudetto", ha concluso.