Ludi: "Como-Roma? Giochiamo contro una delle più forti del campionato, possiamo essere al loro livello"
Il Como si prepara alla ripresa del campionato dopo la pausa per le partite delle nazionali subito con un big match alle porte. Domenica al Sinigaglia arriva la Roma, e il direttore sportivo lariano Carlalberto Ludi ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Como-Roma? Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile, contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria e ambiziosa per dimostrare che possiamo essere al loro livello".
Ludi: "Ogni tre giorni serve energia, Fabregas spinge tanto su questo"
Inevitabilmente, l'attenzione del Como non può essere solo sulla sfida contro i giallorossi dato che sta per arrivare un autentico tour de force con le sfide di Champions League: "Per essere competitivi ogni tre giorni dobbiamo tenere alto il livello di energia, non è banale per una squadra così giovane ma ci stiamo lavorando tanto".
In questo senso, ovviamente un ruolo decisivo spetta all'allenatore Cesc Fabregas: "Sta spingendo tanto su questo tasto e sono sicuro che ci faremo trovare pronti". Dopo la Roma, il Como giocherà mercoledì in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, e domenica ancora una sfida esterna al Franchi contro la Fiorentina.
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