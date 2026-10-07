Roma in ansia per Cristante

Ludi: "Como-Roma? Giochiamo contro una delle più forti del campionato, possiamo essere al loro livello"

Il direttore sportivo dei lariani ha commentato la prossima sfida contro la squadra di Gasperini: le sue parole
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2 min

Pubblicato il 07.10.2026, 16:49

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Il Como si prepara alla ripresa del campionato dopo la pausa per le partite delle nazionali subito con un big match alle porte. Domenica al Sinigaglia arriva la Roma, e il direttore sportivo lariano Carlalberto Ludi ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Como-Roma? Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile, contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria e ambiziosa per dimostrare che possiamo essere al loro livello".

 

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Ludi: "Ogni tre giorni serve energia, Fabregas spinge tanto su questo"

Inevitabilmente, l'attenzione del Como non può essere solo sulla sfida contro i giallorossi dato che sta per arrivare un autentico tour de force con le sfide di Champions League: "Per essere competitivi ogni tre giorni dobbiamo tenere alto il livello di energia, non è banale per una squadra così giovane ma ci stiamo lavorando tanto".

 

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In questo senso, ovviamente un ruolo decisivo spetta all'allenatore Cesc Fabregas: "Sta spingendo tanto su questo tasto e sono sicuro che ci faremo trovare pronti". Dopo la Roma, il Como giocherà mercoledì in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, e domenica ancora una sfida esterna al Franchi contro la Fiorentina.

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