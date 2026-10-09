Como, è fatta per il rinnovo di Douvikas: tutti i dettagli

Anastasios Douvikas e il Como, avanti insieme. L'attaccante classe '99 ha raggiunto l'accordo con il club lariano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. La società lombarda ha scelto di blindare il centravanti greco, riconoscendogli un adeguamento e rinnovando la fiducia nelle sue qualità, dopo avergli affiancato un giocatore importante come Moise Kean.