Como, è fatta per il rinnovo di Douvikas: tutti i dettagli
Anastasios Douvikas e il Como, avanti insieme. L'attaccante classe '99 ha raggiunto l'accordo con il club lariano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. La società lombarda ha scelto di blindare il centravanti greco, riconoscendogli un adeguamento e rinnovando la fiducia nelle sue qualità, dopo avergli affiancato un giocatore importante come Moise Kean.
Como, è fatta per il rinnovo di Douvikas
Autore di tre gol in questo avvio di stagione, Tatos Douvikas sta confermando quanto di buono fatto lo scorso anno alla corte di Cesc Fabregas, allenatore che ha saputo valorizzarlo al meglio, affidandosi a lui anche nella prima apparizione in Champions League della storia del Como. Ora, il meritato rinnovo, con ingaggio superiore a quello finora percepito: prolungamento di un anno rispetto alla scadenza dell'accordo attualmente in essere (2029). Douvikas firmerà fino a giugno 2030.
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