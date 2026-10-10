Fabregas attacca la Figc per l'infortunio di Kean: "Ha giocato con l'Italia con un problema". Poi la risposta dal medico della Nazionale

Cesc Fabregas ha criticato la comunicazione che ha adottato la Figc nel corso di questa maxi-sosta. La critica dell'allenatore del Como , arrivata nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma , riguarda in particolar modo la gestione di Moise Kean : "Ha subito un colpo importante nella prima partita giocata, quindi ha disputato altri novanta minuti. Adesso lo perdiamo per una settimana, dieci giorni... ".

Moise Kean salta Como-Roma . L'attaccante classe 2000 non sarà a disposizione di Fabregas per il big match del sesto turno di campionato. Sulle sue condizioni Fabregas ha dichiarato: "Contro il Belgio, nella prima gara giocata, ha subito un colpo importante. Nonostante ciò, ha giocato altri novanta minuti ( contro la Francia, ndr ) da infortunato, come evidenziato da una risonanza magnetica fatta ieri . Per quanto riguarda la comunicazione tra la Federazione e il club... si può fare di meglio ".

De Carli risponde: "Teniamo costantemente aggiornati i medici dei club"

"Abbiamo grande rispetto per la Roma"

"Lo staff medico azzurroi colleghi del club". Dopo le parole di Fabregas arriva la precisazione dal, che risponde all'attacco del tecnico del Como. "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre".

In conferenza stampa Fabregas ha elogiato la Roma: "Sarà una partita importante, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene. Abbiamo grande rispetto per ciò che fanno". Dal canto loro, il Como vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro il Frosinone subita prima della sosta: "Proveremo a fare una grande partita e provare a giocarsela come facciamo da quando siamo qua".