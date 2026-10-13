Suwarso esclusivo: "C'è la fila per avere Fabregas. Il Como è il futuro del calcio. Marotta e De Laurentiis visionari"
COMO (dall'inviato) - Il mondo del calcio aspetta al varco i miliardari venuti dall’Indonesia. Li attende come farebbe quel tale che, seduto sulle sponde di un fiume, prima o poi spera di veder spuntare il corpo del proprio avversario. «Questa favola durerà?», se lo chiedono in molti, soprattutto gli scettici. Ma qui a Como l’acqua non scorre come da altre parti: semplicemente resta, dentro uno specchio d’acqua calmo nel quale, prima o poi, le verità vengono a galla. I comaschi sono abituati ai paperoni: li vedono approdare di continuo a bordo di yacht di lusso, passeggiare sul lungolago coi loro abiti alla moda e poi ripartire verso nuove luccicanti destinazioni. Gli Hartono invece sono rimasti. E hanno convinto questa gente parlando poco e facendo tanto. D’accordo, c’è il business dello stadio. Ma pure una progettualità ampia e complessa. «Uno scudetto non si promette, ma attorno puoi costruire le fondamenta per restare al top», sostiene Mirwan Suwarso, il volto della proprietà, l’uomo che ha ribaltato la prospettiva con la frase «si investe per creare sostenibilità».
Presidente, il Como ha speso oltre 400 milioni sul mercato per arrivare qui.
«Aziende come Uber e Netflix hanno investito pesantemente per anni per costruire quello che sono oggi. Una squadra consolidata può cambiare tre o quattro giocatori; noi, di promozione in promozione, nove o dieci ogni volta. Esserci qualificati per la Champions prima del previsto ha creato un’ulteriore necessità di rafforzarsi. Ma guardate in cosa stiamo investendo: giovani con il potenziale di migliorare e crescere di valore».
È preoccupato per le regole del Fair Play Finanziario?
«Stiamo costruendo le fondamenta per ricavi ricorrenti. Quando ci siamo qualificati per la Champions, il nostro primo passo è stato parlare con l’Uefa. Costruire i nostri piani dentro il quadro normativo fa parte del diventare vincenti».
La squadra di una piccola città - 80 mila abitanti - oggi vende maglie a Londra, Parigi, Milano e New York come fosse l’Inter, la Juve o il Milan. Solo il 14% dei ricavi commerciali passa da Como e provincia. E in più attrae allo stadio, una sorta di piattaforma galleggiante sul lago, i vip di Hollywood, proponendo ai turisti non soltanto l’esperienza di una partita di Serie A, ma pure pacchetti di viaggio ed esperienze culinarie. Mentre rincorre le opportunità commerciali, la società non dimentica il territorio con progetti che vanno dall’inclusione dei ragazzi con disabilità al sostegno per i senza dimora, passando per azioni di contrasto alla violenza di genere fino ad arrivare alla ricerca sulla leucemia infantile.
Suwarso, così è difficile starvi dietro.
«Stiamo costruendo un ecosistema più ampio, attingendo all’identità del lago, al suo richiamo globale e all’aspirazione che vi è associata. Questo crea opportunità nel merchandising, nell’hospitality, nei viaggi e nel turismo, oltre i ricavi calcistici tradizionali».
Fabregas, scuola Barça, direbbe “Més que un club”. Più di un club.
«Vogliamo giocare bene a calcio e vincere, ma Como è anche una destinazione lifestyle. Ignorarlo sarebbe un errore».
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