Fabregas riparte e pensa già alla Champions: "Esperienza incredibile, ma vedo poco la mia famiglia..."

In diretta su Dazn, Fabregas ha commentato: "Abbiamo fatto una partita molto completa, ci sono tante cose positive. La cosa più negativa è aver sofferto sulle palle inattive, soprattutto nel primo tempo. In quelle situazioni è vitale la voglia di non voler prendere gol. Su tutto il resto ci siamo espressi a un livello molto, molto, molto alto. In genere, da allenatore, provi a preparare la partita per creare più palle gol possibili. Non siamo stati fortunati nelle scorse partite. Oggi è andata bene. Abbiamo sfruttato le occasioni. Ieri ho visto il Napoli , gli ultimi trenta minuti, non so come ha fatto gol. Lo stesso per noi a Frosinone . È il calcio. La Fiorentina è una squadra fortissima".

Fabregas su Liberali: "Ha fatto la differenza con personalità"

Fabregas ha poi aggiunto: "Liberali? Grandissimo giocatore di calcio, con una bella mentalità, non ha paura. Nel suo ruolo c'è tanta concorrenza. Dobbiamo trovare spazio a tutti, siamo solo a ottobre. Oggi non era al top, ma ha giocato con personalità. Quando vedi giovani fare differenza con la personalità... Mi fermo alla prestazione, alla voglia con cui lavora in settimana. Ha sfruttato lo spazio che gli è stato concesso ed è stato un esempio per tutti. Ci ha detto: 'Io sono qua'".

Fabregas sul Como in Champions League: "Esperienza incredibile"

Il Como è ora pronto a ricevere il Manchester United, vive la sua prima Champions League e i ritmi forsennati del calendario annessi: "Una bella esperienza, incredibile, anche se non riesco più a vedere la famiglia (ride). Siamo in un processo di adattamento. Dobbiamo saper gestire le energie. Per questo ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha contro il Feyenoord. Devo prendere le migliori scelte. Ho pensato a questa partita, che era molto importante per noi. Abbiamo preparato la partita in poco tempo, lavorando su ciò con cui potevamo fare male alla Fiorentina. So che ci saranno alti, bassi, sono pronto a gestirli".