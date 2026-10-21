Como-Manchester United, rissa tra tifosi inglesi ubriachi prima della Champions: tre feriti

Notte movimentata a Como, dove questa sera è in programma l'attesa sfida di Champions League tra i padroni di casa e il Manchester United. Nelle prime ore di mercoledì 21 ottobre, infatti, tre tifosi dei Red Devils, apparentemente in stato di ebbrezza, sono rimasti coinvolti in una violenta rissa nel cuore della città lombarda. L'episodio, secondo quanto riportato da ' Provincia di Como' , si è verificato in piazza Volta, all'altezza del civico 26, dove intorno all'1.06 è scattata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Allertata anche la Questura di Como , chiamata a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rissa tra tifosi del Manchester United: tre persone in ospedale

A rimanere feriti sono stati tre uomini di 43, 45 e 49 anni, tutti trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Gli arrivi al pronto soccorso sono stati registrati rispettivamente alle 1.54, alle 2.02 e alle 2.04. Fortunatamente nessuno dei tre avrebbe riportato conseguenze gravi: tutti sono stati accompagnati in ospedale in codice verde. Resta da chiarire cosa abbia scatenato la rissa tra i sostenitori inglesi, arrivati in città in occasione della partita di Champions League. Le indagini sono affidate alla Questura, mentre cresce l'attenzione sul fronte della sicurezza in vista dell'incontro di questa sera.