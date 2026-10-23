Fabregas: "Lasciare il Como sarebbe la mia fine. Aquilani? Quando ci siamo conosciuti in Serie B..."

È tempo di mettere in archivio la storica vittoria contro il Manchester United in Champions League: il Como torna a guardare al campionato. Domani al Sinigaglia arriva il Sassuolo e Cesc Fabregas, nella conferenza stampa alla vigilia, ha riservato parole al miele per il suo avversario Alberto Aquilani : "Lo conosco bene, ci siamo conosciuti in Serie B. Mi sembra che stia facendo un lavoro incredibile. Sta avendo una crescita costante come allenatore, propone un calcio diverso e molto interessante", ha spiegato lo spagnolo, che ha ricordato anche il percorso del tecnico romano in Calabria: "A Catanzaro faceva cose molto interessanti e sono molto contento che gli stia andando bene".

Suwarso elogia Aquilani, concorrenza per Fabregas? La risposta

Nei giorni scorsi anche il presidente del Como Suwarso aveva speso parole di elogio per Aquilani. Interpellato sul tema, Fabregas ha tagliato corto: "Suwarso parla bene di lui? Non significa niente, mai pensato di lasciare". Poi ha spiegato meglio il concetto: "Non ho mai pensato di andare via, se lo facessi sarebbe la mia fine ma ho grande stima per lui".

Liberali e Kean out per infortunio: l'annuncio di Fabregas

Con impegni ravvicinati tra campionato e coppa, la priorità diventa la gestione del gruppo: "La sfida di questa stagione è saper gestire tutta la squadra. Io farò sempre giocare chi ritengo più pronto. Continuiamo a crescere come squadra e a conoscerci", ha detto il tecnico, che ha aggiunto: "Dobbiamo credere nella rosa completa". Sul fronte infermeria, nessuna novità rispetto agli ultimi giorni: "Liberali ha un problema molto piccolo ma domani non penso ci sarà", mentre per Kean i tempi sono più lunghi: "È fuori, potrebbe esserci martedì ma non posso garantirlo".