Como, operazione Douvikas 2031. Mossa Suwarso perché il sogno continui

Anastasios Douvikas, semplicemente Tasos, ha compiuto 27 anni il 2 agosto. Il Como acquistò il suo cartellino il 3 febbraio 2025 versando 11 milioni al Celta Vigo. Oggi vale almeno il triplo e non si fatica a capire perché. Nel campionato scorso, in maglia lariana il centravanti della Grecia è risultato il secondo marcatore straniero, alle spalle del capocannoniere Lautaro Martinez: 14 gol, uno solo dei quali su rigore. Nelle prime 11 partite di questa stagione, fra campionato e coppe, Douvikas ha realizzato 8 reti (5 in A e 3 in Champions League). In estate, le sirene della Premier non l'hanno ammaliato. Siccome stanno tornando a farsi sentire, Mirwan Suwarso ha giocato d'anticipo prolungando il contratto dell'ateniese dall'originario 2029 al 2031. Una gran bella notizia per il Como e per i suoi tifosi. Douvikas si è conquistato sul campo la loro ammirazione e i loro applausi. È l'archetipo (è il caso di dirlo: dal greco archè, principio originario, e typos, modello) dell'attaccante moderno, terminale ad hoc del gioco offensivo di Fabregas dove se l'intende a meraviglia con Nico Paz, Baturina e Diao. Una volta di più, la mossa di Suwarso conferma quanto il Como sappia guardare lontano e quanto abbia saputo guardare lontano quando adocchiò Douvikas nella Liga, anche se in Galizia non segnava come segna in riva al Lago. Dev'essere l'aria che si respira sul Lario, in questi anni ruggenti.