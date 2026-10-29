Kean ancora fuori, il Como annuncia i tempi di recupero: ecco quando tornerà
Il Como dovrà continuare a fare a meno di Moise Kean. Attraverso un comunicato ufficiale, il club lombardo ha reso note le condizioni del centravanti classe 2000, che a Barcellona si è sottoposto a un trattamento per quanto riguarda il suo problema alla tibia. Per oltre un mese Fabregas e, anche Mancini in Nazionale, dovranno fare a meno di Moise Kean.
Il comunicato del Como su Kean
"Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia". Quindi, il Como ha reso noti i temi stimati per il recupero: "Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".
Quante gare salterà Kean
Moise Kean è attualmente fuori per infortunio da tre settimane, dall'infortunio accusato nel corso della sosta per le nazionali e una gestione che portò Fabregas ad attaccare la Figc. Il giocatore salterà così sicuramente anche le sfide contro il Venezia, il Lens in Champions League, e l'Inter, oltre agli impegni con l'Italia in Nations League contro il Belgio e la Francia.
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