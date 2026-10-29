Kean ancora fuori, il Como annuncia i tempi di recupero: ecco quando tornerà

Il Como dovrà continuare a fare a meno di Moise Kean . Attraverso un comunicato ufficiale, il club lombardo ha reso note le condizioni del centravanti classe 2000, che a Barcellona si è sottoposto a un trattamento per quanto riguarda il suo problema alla tibia. Per oltre un mese Fabregas e, anche Mancini in Nazionale, dovranno fare a meno di Moise Kean.

Il comunicato del Como su Kean

"Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia". Quindi, il Como ha reso noti i temi stimati per il recupero: "Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".