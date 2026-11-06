La giocata di Nico Paz è identica a quella di Zidane: sui social spunta un video impressionante

Vent'anni di distanza, due generazioni diverse e un gesto tecnico praticamente identico. Nico Paz come Zinedine Zidane: sui social sta diventando virale un video che mette in parallelo una giocata del talento argentino del Como contro il Torino, nel 2026, e una prodezza attribuita a Zizou con la maglia della Francia contro la Spagna, nel 2006. Le immagini scorrono una accanto all'altra e la somiglianza è sorprendente. Stesso controllo del pallone, stesso aggancio e poi quel sombrero elegante con cui viene superato l'avversario. Una sequenza che sembra ripetersi a distanza di vent'anni, quasi fosse una coreografia studiata nei minimi dettagli.