La giocata di Nico Paz è identica a quella di Zidane: sui social spunta un video impressionante
Vent'anni di distanza, due generazioni diverse e un gesto tecnico praticamente identico. Nico Paz come Zinedine Zidane: sui social sta diventando virale un video che mette in parallelo una giocata del talento argentino del Como contro il Torino, nel 2026, e una prodezza attribuita a Zizou con la maglia della Francia contro la Spagna, nel 2006. Le immagini scorrono una accanto all'altra e la somiglianza è sorprendente. Stesso controllo del pallone, stesso aggancio e poi quel sombrero elegante con cui viene superato l'avversario. Una sequenza che sembra ripetersi a distanza di vent'anni, quasi fosse una coreografia studiata nei minimi dettagli.
Nico Paz e Zidane, il paragone che fa impazzire i social
Resta da chiarire se la sequenza attribuita a Zidane sia autentica oppure sia stata ricreata o modificata attraverso l'intelligenza artificiale. Un dubbio che non toglie fascino al confronto, ma che invita alla prudenza prima di considerare le due giocate perfettamente sovrapponibili. Al di là dell'autenticità del montaggio, però, il paragone racconta molto del talento straordinario di Nico Paz. Il fantasista del Como continua a incantare per qualità tecnica, sensibilità nel controllo del pallone e capacità di inventare giocate fuori dal comune.
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