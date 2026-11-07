Fabregas senza limiti con il suo Como: "Contro l'Inter può arrivare la sorpresa"
"Il risultato di Lens non deve condizionarci. Cambierei poco le gare che abbiamo fatto gli anni scorsi con l'Inter. Dobbiamo migliorare soprattutto nell'efficacia offensiva, quei dettagli dove loro non sbagliano". Così Cesc Fabregas alla vigilia di Inter-Como, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il Como vuole sfatare il tabù di fare punti contro i nerazzurri: "Ma almeno tre volte ci siamo andati molto vicini, la differenza l'hanno fatta i dettagli. Quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e non è detto che con una partita perfetta non possa arrivare la sorpresa.Tra noi e loro, comunque, c'è ancora tanta differenza".
Liberali, Cassano e Ricci convocati, la gioia di Fabregas: "Felice anche per Ramon chiamato dalla Spagna"
Liberali, Cassano e Ricci convocati in Nazionale. Fabregas ammette: "Per noi è una felicità immensa. Sono contentissimo per loro. Cassano è stata una sorpresa, ma qualcosa io sapevo. Questo fa capire come Mancini voglia puntare sui giovani, quello che facciamo anche noi, ed è un segnale fondamentale. È importante stare vicino a giovani, non massacrarli al primo errore. Dobbiamo seguirli nel loro percorso e condividere queste scelte di Mancini. Anche Ramón è stato convocato per la prima volta in nazionale spagnola. Sono molto felice per lui e per me c'è anche la soddisfazione di poter dare una mano in pià al mio Paese oltre che, ovviamente, all'Italia".
Fabregas esalta Papaccioli: "Un martello, domani ci sarà come De Paoli"
Fabregas ha poi aggiunto: "Io dai migliori non smetto mai di imparare. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions. C'è tanta strada da fare. Domani ci saranno Papaccioli e De Paoli. Papacciolli ha avuto una grande crescita, ma lui è un martello. Molto dinamico, grandissima mentalità e grande voglia. Mi piacciono i giocatori così. Ha avuto un infortunio importante, ha frenato il suo impatto con noi, l'Under 17 e la Primavera. Però, è tornato un mesetto e mezzo fa, l'abbiamo portato qua e ha fatto molto bene. Per questo dico sempre ai giovani di prendere tutte le occasioni quando sono qui".
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