Fabregas senza limiti con il suo Como: "Contro l'Inter può arrivare la sorpresa"

" Il risultato di Lens non deve condizionarci . Cambierei poco le gare che abbiamo fatto gli anni scorsi con l'Inter. Dobbiamo migliorare soprattutto nell'efficacia offensiva, quei dettagli dove loro non sbagliano". Così Cesc Fabregas alla vigilia di Inter-Como , gara valida per l' undicesima giornata di Serie A . Il Como vuole sfatare il tabù di fare punti contro i nerazzurri: "Ma almeno tre volte ci siamo andati molto vicini, la differenza l'hanno fatta i dettagli. Quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e non è detto che con una partita perfetta non possa arrivare la sorpresa.Tra noi e loro, comunque, c'è ancora tanta differenza".

Liberali, Cassano e Ricci convocati in Nazionale . Fabregas ammette: "Per noi è una felicità immensa. Sono contentissimo per loro. Cassano è stata una sorpresa, ma qualcosa io sapevo. Questo fa capire come Mancini voglia puntare sui giovani, quello che facciamo anche noi, ed è un segnale fondamentale. È importante stare vicino a giovani, non massacrarli al primo errore. Dobbiamo seguirli nel loro percorso e condividere queste scelte di Mancini . Anche Ramón è stato convocato per la prima volta in nazionale spagnola. Sono molto felice per lui e per me c'è anche la soddisfazione di poter dare una mano in pià al mio Paese oltre che, ovviamente, all'Italia".

Fabregas esalta Papaccioli: "Un martello, domani ci sarà come De Paoli"

Fabregas ha poi aggiunto: "Io dai migliori non smetto mai di imparare. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions. C'è tanta strada da fare. Domani ci saranno Papaccioli e De Paoli. Papacciolli ha avuto una grande crescita, ma lui è un martello. Molto dinamico, grandissima mentalità e grande voglia. Mi piacciono i giocatori così. Ha avuto un infortunio importante, ha frenato il suo impatto con noi, l'Under 17 e la Primavera. Però, è tornato un mesetto e mezzo fa, l'abbiamo portato qua e ha fatto molto bene. Per questo dico sempre ai giovani di prendere tutte le occasioni quando sono qui".