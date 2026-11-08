La maledizione di Fabregas e quell'incubo chiamato Inter: i sei precedenti parlano chiaro
Attacco al potere. Potere nel senso di leadership del calcio italiano. Vale a dire il ruolo che l’Inter, con merito, si è presa ormai da sette anni a questa parte, strappandolo alla Juventus. Intendiamoci, non è stato un dominio assoluto come quello bianconero. A proposito di scudetti, ad esempio, la squadra nerazzurra ne ha conquistati tre, lasciandone per strada qualcuno. Come continuità ai vertici, però, non c’è stato confronto. In campionato, il risultato peggiore di Lautaro e compagni è stato un terzo posto. Significa non aver mai mancato la qualificazione alla Champions: un traguardo che, almeno una volta, le rivali hanno fallito. D’altro canto, il Como che si presenterà a San Siro questo pomeriggio è il nuovo che avanza. La promozione in Serie A, conquistata nel 2024, è stata solo una tappa. E, quelle successive, i lariani, le stanno letteralmente bruciando. Il quarto posto conquistato nello scorso torneo è stato un exploit clamoroso. Ma l’asticella è stata comunque alzata, attraverso un ulteriore rafforzamento della squadra. Che, al momento, è l’italiana che sta meglio figurando in Champions: 9 punti in 4 gare, un piede abbondante nei playoff e possibilità di agganciare addirittura il passaggio diretto agli ottavi. Il grande quesito, dunque, è: la formazione di Fabregas è da considerare una rivale per lo scudetto?
I precedenti tra Inter e Como
La sfida di oggi è senza dubbio l’opportunità per avere una prima risposta. Il Como è reduce da un filotto di 6 vittorie consecutive e l’ultimo successo è stato un pirotecnico 9-1 in casa del Lens. L’Inter, però, è un avversario che, finora, per i lariani si è rivelato insuperabile. Il prossimo, infatti, sarà il settimo incrocio da quando la banda di Fabregas è tornata nel massimo campionato e il bilancio è tutto dalla parte nerazzurra: 5 vittorie e un solo pareggio. Le ultime due, però, non sono state soltanto rocambolesche, ma sono state anche le sfide che il Como è stato più vicino a portare a casa. Dopo essere finita sotto in entrambe le occasioni per 2-0, l’Inter è riuscita a spuntarla 4-3 in campionato e 3-2 in Coppa Italia.
Occhio alla classifica: in palio punti pesanti
Già, ma se l’Inter è quasi sempre riuscita a spuntarla sul Como un motivo ci sarà. Vuole dire che ha sempre trovato le chiavi o il modo per sfruttare i punti deboli degli avversari. Spesso è stato il gap di esperienza a fare la differenza: la capacità di distribuire lo sforzo nei 90’, la freddezza e la lucidità nei momenti più delicati, qualche scelta tattica azzeccata. Chivu e la sua truppa ci proveranno ancora. Anche perché, se il netto successo in casa del Feyenoord è stata la risposta alla brutta caduta nel derby con il Milan, l’Inter non può permettersi un altro stop in campionato. In vetta c’è ancora la Lazio, ma sbancando San Siro il Como completerebbe il sorpasso. Ma i nerazzurri sono pronti a sfoderare tutti i loro muscoli per respingere Fabregas e i suoi ancora una volta.
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