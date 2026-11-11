Ludi, l'intervista al diesse del Como: "Gli affari col Real danno valore al nostro calcio"

Apripista nell’asse tra il Real Madrid e le italiane è stato in questi anni il Como, vera sponda per il club spagnolo in Serie A. Un fattore che si è rivelato tra i segreti del successo sportivo del progetto costruito su basi solide anche fuori dal campo in riva al Lago: «Abbiamo un ottimo legame con loro. La base – racconta il direttore sportivo Charlie Ludi - non è tanto il rapporto con il Real in sé, quanto le relazioni di valore che abbiamo costruito. Lo abbiamo fatto all'esterno, con realtà prestigiose, ma anche al nostro interno. Noi ci prendiamo cura delle relazioni, non è una cosa scontata».

«Una situazione win-win. Noi abbiamo avuto la possibilità di puntare su un giocatore di grande potenziale, mentre loro hanno creduto in un progetto tecnico, anche grazie alla credibilità e alla capacità di Fabregas. Quello che abbiamo fatto con il Real Madrid lo abbiamo fatto anche con altre squadre».

Dall'esterno può sorprendere che il Real Madrid scelga proprio il campionato italiano. Un esempio recente è la possibilità che Endrick possa andare alla Roma. La sorprende questa sorta di asse che si sta creando con l'Italia?

«Non ho mai commentato le operazioni degli altri, ma è significativo il fatto che si possano portare talenti in Italia. Il Como è un esempio di come i giovani possano permettere di raggiungere risultati molto importanti. Quest'anno i ragazzi hanno una percentuale di minutaggio decisamente superiore rispetto alle ultime stagioni ed è un ottimo segnale per la Serie A. Il ponte con il Real Madrid può rappresentare un'opportunità di crescita e valorizzazione per il nostro calcio».

Senza per questo trascurare i giovani italiani su cui il Como sta investendo in maniera importante.

«Un aspetto per noi fondamentale, nonostante le critiche che abbiamo ricevuto, è partire dagli italiani. Penso a Papaccioli, che ha vissuto un momento di grande celebrazione e gioia in Champions. Ma penso anche alla convocazione in Nazionale di Cassano, solo per citarne alcuni».

Da Madrid sono arrivati già segnali sul futuro di Jacobo Ramon?

«No. Quando siamo andati a negoziare per Nico Paz, c’è stato un aggiornamento sulla sua posizione e sicuramente resterà con noi per tutta la stagione. È ancora presto per capire quale potrà essere il suo futuro».

Avete già qualche operazione in programma per gennaio?

«Valuteremo eventualmente il mercato in uscita per quei giocatori che stanno trovando meno spazio. Sugli acquisti, non abbiamo in programma cose incredibili. Siamo molto soddisfatti della rosa, ci concentriamo sul recupero di Kean, Diao e Jesús Rodríguez».

Lasciando magari la porta aperta per eventuali occasioni.

«Naturalmente. Se dovesse presentarsi un'opportunità di mercato e ci fosse l'esigenza di migliorarci anche attraverso piccoli interventi, potremmo farlo. Ma io punterei soprattutto sui giocatori che abbiamo già in rosa. Ci aspetta una grande seconda parte di stagione».

In molti vi collocano di diritto nella lotta scudetto nonostante la battuta d'arresto con l'Inter.

«Veniamo da un inizio di stagione straordinario. La nostra sfida era quella di rimanere competitivi ogni tre giorni e penso che il percorso in Champions dimostri come siamo riusciti a esserlo. L’Inter è la più forte d’Italia, ha approcciato la gara in maniera straordinaria. Noi dobbiamo migliorare e crescere, questo non ci sorprende. Sono sicuro che faremo tesoro anche dell’ultima partita».