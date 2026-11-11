Si schianta sul circuito del Nürburgring: il portiere del Como Robert Sanchez illeso

Momenti di paura al Nurburgring , dove il portiere del Como Robert Sanchez è rimasto coinvolto in un terribile incidente . Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, lo spagnolo era presente sul circuito per un evento motoristico a cui aveva scelto di partecipare quando, in uno dei tornanti più caratteristici del tracciato, avrebbe perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, colpendo le barriere ad alta velocità. Dopo aver completamente distrutto l'anteriore della vettura il portiere è uscito dalla vettura illeso provvedendo a raccogliere i detriti della sua stessa macchina.

Le testimonianze dei presenti: 'Andava troppo veloce'

Numerosi i presenti che hanno assistito allo schianto. In particolare un turista britannico, che si trovava proprio dietro la macchina di Sanchez al momento dell'impatto, ha descritto la scena: "Stava andando troppo veloce in curva, viaggiando fino a 110 km/h, si tratta di una curva sopraelevata e lui ha chiaramente accelerato troppo, finendo dritto contro le barriere". Poi ha aggiunto: "Penso che volesse solo divertirsi un po' durante la settimana". Quest' ultimo ha anche descritto come il calciatore lariano non sembrasse minimamente scosso dall'accaduto. Una tragedia evitata a tutti gli effetti con il portiere, amante delle macchine sportive, che sembra essere però avvezzo a questi comportamenti data anche una multa di eccesso di velocità rimediata nella contea di Surrey lo scorso aprile. Al portiere sono stati detratti 3 punti dalla patente e dovrà pagare un risarcimento di circa 1600 euro.