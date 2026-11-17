Nuovi problemi alla tibia per per Moise Kean. L'ex attaccante della Fiorentina, passato al Como la scorsa estate, è fermo da ottobre. Prima dello stop forzato ha totalizzato tre presenze (con un assist) in campionato, una in Champions League contro il Lipsia e due con l'Italia in Nations League, fermandosi dopo il match di andata con la Francia. Kean dovrebbe restare ai box per altri due mesi circa, ma si attende l'esito degli accertamenti per avere un quadro più chiaro. Il club biancoblù ha intanto diramato un comunicato ufficiale.