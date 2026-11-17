Kean ancora alle prese con l'infortunio alla tibia: il Como conferma nuovi esami medici
Nuovi problemi alla tibia per per Moise Kean. L'ex attaccante della Fiorentina, passato al Como la scorsa estate, è fermo da ottobre. Prima dello stop forzato ha totalizzato tre presenze (con un assist) in campionato, una in Champions League contro il Lipsia e due con l'Italia in Nations League, fermandosi dopo il match di andata con la Francia. Kean dovrebbe restare ai box per altri due mesi circa, ma si attende l'esito degli accertamenti per avere un quadro più chiaro. Il club biancoblù ha intanto diramato un comunicato ufficiale.
Il Como su Kean: "Problema durante l'allenamento, si sta sottoponendo a ulteriori esami"
Il comunicato del Como: "A seguito di un problema riscontrato durante l'allenamento, Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La nostra priorità è favorire il suo recupero. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere".
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