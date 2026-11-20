Fabregas sulle condizioni di Kean: "Starò fuori qualche mese, è un problema osseo"
Il Como si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Sabato alle 15, al Sinigaglia arriverà il Cagliari nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas vuole ripartire dopo il passo falso contro l'Inter, arrivato al termine di una striscia di sei successi consecutivi tra campionato e Champions League. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico spagnolo ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori, a cominciare da Moise Kean.
Como, Fabregas fa chiarezza sulle condizioni di Kean
L'attaccante, alle prese con un problema fisico, non sarà disponibile per un periodo piuttosto lungo. Fabregas ha spiegato quanto accaduto e rassicurato sulle condizioni del giocatore: "Moise sta bene, è più tranquillo. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo ed è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati molto. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo e pensavamo fosse qualcosa di serio. Starà fuori qualche mese, non settimane, ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente: è un problema osseo". Nessuna novità imminente, invece, sul fronte dei rientri di Diao e Addai. Per la partita contro i sardi sarà nuovamente a disposizione soltanto Chalobah, mentre per gli altri due il Como punta a recuperare in vista del successivo impegno contro la Juventus. "Domani torna solo Chalobah. Speriamo di recuperare Assane e Addai per la Juventus". Tempi più lunghi anche per Jesus Rodriguez, fermato da un problema muscolare nella zona alta del quadricipite. L'infortunio ha spinto il club a modificare la lista per la Champions League: "Si è fatto male al quadricipite alto: servirà quindi un po' di tempo e per questo abbiamo deciso di fare il cambio liste in Champions. Mancano almeno tre settimane prima del suo ritorno".
Fabregas: "Ricci e Liberali sono in crescita"
In chiusura, Fabregas ha parlato anche della crescita di Ricci e Liberali, entrambi candidati a trovare maggiore continuità nelle prossime partite: "Ricci e Liberali stanno andando molto bene, per crescita e dinamica di gioco. All'inizio è servito un più di tempo: Mattia, per esempio, ha fatto una grandissima partita con la Fiorentina ma ha avuto un piccolo infortunio dopo. Sono sicuro che guadagneranno più spazio perché siamo rimasti veramente pochi".
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