Como, Fabregas fa chiarezza sulle condizioni di Kean

L'attaccante, alle prese con un problema fisico, non sarà disponibile per un periodo piuttosto lungo. Fabregas ha spiegato quanto accaduto e rassicurato sulle condizioni del giocatore: "Moise sta bene, è più tranquillo. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo ed è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati molto. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo e pensavamo fosse qualcosa di serio. Starà fuori qualche mese, non settimane, ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente: è un problema osseo". Nessuna novità imminente, invece, sul fronte dei rientri di Diao e Addai. Per la partita contro i sardi sarà nuovamente a disposizione soltanto Chalobah, mentre per gli altri due il Como punta a recuperare in vista del successivo impegno contro la Juventus. "Domani torna solo Chalobah. Speriamo di recuperare Assane e Addai per la Juventus". Tempi più lunghi anche per Jesus Rodriguez, fermato da un problema muscolare nella zona alta del quadricipite. L'infortunio ha spinto il club a modificare la lista per la Champions League: "Si è fatto male al quadricipite alto: servirà quindi un po' di tempo e per questo abbiamo deciso di fare il cambio liste in Champions. Mancano almeno tre settimane prima del suo ritorno".