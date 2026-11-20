Le magie di Nico Paz con l'Argentina inorgogliscono Cesc Fabregas , ma sul tema della possibile eredità della maglia che fu di Maradona e di Messi il tecnico del Como non vuole sbilanciarsi, soprattutto per non mettere pressione sul suo giocatore. "Lasciamolo tranquillo, di strada da fare ce n'è ancora tanta e adesso deve pensare al Como - dice alla vigilia della ripresa del campionato contro il Cagliari - La maglia numero dieci? L'hanno messa Maradona e Messi, dovrebbe essere ritirata...".

Le benedizione della mamma di Messi e i numeri di Paz

Dopo l'addio dato alla nazionale argentina da Leo Messi, è infatti scattato il toto-nome su chi sarà il prossimo 10 dell'Albiceleste. E un clamoroso endorsement è arrivato proprio dalla madre del fuoriclasse che in occasione della gara di addio del fuoriclasse ha avvicinato la stella del Real Madrid in prestito al Como dicendogli: "Sei tu l'erede di mio figlio". La notizia è stata raccontata dallo stesso calciatore di Fabregas allo zio che poi l'ha resa pubblica. La doppietta firmata proprio da Nico Paz contro la Costa Rica ha confermato poi tutto il suo talento lanciandolo come possibile (probabile?) erede di Messi.