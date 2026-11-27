Jean Butez non è più una sorpresa della nostra Serie A. Il portiere del Como è una certezza e si sta confermando alla corte di Cesc Fabregas, tra Serie A e Champions League. Lo dicono i numeri e la sua crescita, tra i pali e nel gioco del basso. In sintesi, è un fattore per l'undici lariano. E domenica arriva la sfida con la Juve di Spalletti.

Calcio Da Mandas a Buffon, da Julio Cesar a Meret e Dida: i 20 miglior portieri della Serie A dal 2007 ad oggi Guarda la gallery Como, senti Butez: "Fabregas molto importante" Dai suoi primi passi nel mondo del calcio, nel ruolo di portiere, ai riferimenti per migliorare nel gioco con i piedi, fino ad arrivare al progetto Como. Butez non si è nascosto ai microfoni di Dazn, nel corso della rubrica "My Skills" con Hernanes: "Non era mia la decisione di fare il portiere, ma alla fine mi piace di più stare tra i pali. Per imparare al meglio ho visto tanti video di Ederson, Neuer e Pepe Reina, che erano bravissimi a giocare con i piedi. L'importanza di Cesc Fàbregas? Fàbregas è stato molto importante. Ha un'idea di gioco diversa rispetto agli altri allenatori. Ci aiuta a crescere ogni giorno e nella comunicazione è fantastico. Per tutti quanti lui è fondamentale".