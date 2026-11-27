Butez: "Fabregas molto importante. Zidane ct è il top, Mbappé è un killer!"
Jean Butez non è più una sorpresa della nostra Serie A. Il portiere del Como è una certezza e si sta confermando alla corte di Cesc Fabregas, tra Serie A e Champions League. Lo dicono i numeri e la sua crescita, tra i pali e nel gioco del basso. In sintesi, è un fattore per l'undici lariano. E domenica arriva la sfida con la Juve di Spalletti.
Como, senti Butez: "Fabregas molto importante"
Dai suoi primi passi nel mondo del calcio, nel ruolo di portiere, ai riferimenti per migliorare nel gioco con i piedi, fino ad arrivare al progetto Como. Butez non si è nascosto ai microfoni di Dazn, nel corso della rubrica "My Skills" con Hernanes: "Non era mia la decisione di fare il portiere, ma alla fine mi piace di più stare tra i pali. Per imparare al meglio ho visto tanti video di Ederson, Neuer e Pepe Reina, che erano bravissimi a giocare con i piedi. L'importanza di Cesc Fàbregas? Fàbregas è stato molto importante. Ha un'idea di gioco diversa rispetto agli altri allenatori. Ci aiuta a crescere ogni giorno e nella comunicazione è fantastico. Per tutti quanti lui è fondamentale".
Butez e il rapporto con Zidane: "È il top. Mbappé? Un killer, mentalmente è fortissimo!"
Sul rapporto con Zinedine Zidane tra le fila della Nazionale francese, Butez ha sottolineato: "Essere allenati in Nazionale da Zidane è il top. Lui ti fa sentire normale, perché ha un'umiltà enorme. Ti dà fiducia e riesce a farti essere la miglior versione di te. Kylian Mbappé? È un killer, mentalmente è fortissimo! Ogni volta che ci alleniamo con la Francia mi segna in continuazione, la mette sempre vicino al palo. È un onore condividere con lui il campo". Sulla famiglia e sulle motivazioni in campo, infine, ha aggiunto: "I miei figli sono sempre con me durante le partite. Anche nei momenti più tranquilli delle partite penso a loro e a quanto è bello averli sugli spalti. Gioco sempre anche per loro".
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