Fabregas contento a metà: "Non mi è piaciuto il primo tempo. Il gol di Nico Paz ci ha aiutato"
Grazie al gol di Nico Paz e alla doppietta di Douvikas, il Como batte la Juventus 3-0, nella sfida valida per la tredicesima giornata di campionato. Un successo che permette ai lariani di raggiungere quota 29 punti e di superare momentaneamente il Milan in classifica, in attesa del match tra i rossoneri e il Cagliari. Una sfida domanita, ma condizionata dall'espulsione iniziale di Kolo Muani: "A me non è piaciuto il primo tempo", ha detto Fabregas a fine partita. "Giocavamo meglio undici contro undici: è già successo con la Roma e lo scorso anno con l'Atalanta, di non riuscire a sbloccarci in superiorità. Loro si chiudevano dietro, ma potevamo e dovevamo fare di più. Il gol di Nico Paz a fine primo tempo ci ha dato la spinta per portare a casa la vittoria".
Fabregas e le palle inattive
Il Como ha sbloccato la gara da palla inattiva. "In questi anni abbiamo cambiato tante cose: prima eravamo in cinque nel mio staff ora siamo in 45, che controllano ogni cosa: anche le palle inattive. Su questo tema ci sono Marco Cassetti e Cristiano Scazzola che sono bravissimi. Io devo pensare a tante altre cose e loro nelle palle da fermo, che nel calcio moderno sono fondamentali, sono bravissimi. Tu puoi fare tante belle cose, ma se sulle palle inattive sei scarso, rischi di non vincere. Anche dal punto di vista difensivo".
Fabregas e il vantaggio sulla Juve
Fabregas sta diventando un punto di riferimento per gli altri allenatori? "Non credo: siamo in un circolo particolare. Io mi alzo la mattina presto e torno la sera a casa tardi e quando sono li cerco di pensare alla mia famiglia Non leggo e non sento altro. Io sono contento di ciò che sta facendo il Como in Italia: dobbiamo seguire la nostra strada". Il Como si è portato a più otto sulla Juve. "Oggi la classifica dice questo, ma la storia non si cambia in un giorno. E' la storia del calcio italiano e noi proviamo ad imparare da loro. Noi non siamo al loro livello, anche se oggi siamo avanti
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