Cremonese, doppietta di Gondo nel 3-1 al Crema

CREMONA - Sesta amichevole precampionato per la Cremonese, che supera 3-1 il Crema. Il tecnico grigiorosso Alvini tiene a riposo numerosi titolari, anche alla luce dell'altro test, disputato ieri, contro il Verona. In campo subito il neo acquisto Quagliata (autore di un gol), sulla corsia sinistra, Alvini schiera Tenkorang dietro le due punte Gondo (doppietta per lui) e Ciofani.