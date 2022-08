Cremonese, Sant'Angelo battuto 6-0: a segno Ghiglione e Tsadjout

CREMONA - La Cremonese di Massimiliao Alvini ha regolato per 6-0 il Sant'Angelo, formazione di Serie D, nell'ultimo test amichevole prima del debutto ufficiale in Coppa Italia in programma lunedì 8 agosto a Ferrara contro la Ternana. Al Campo Sportivo "Soldi" il vantaggio grigiorosso arriva al 19' con Ghiglione che, ricevuta palla da destra, entra in area e piazza un cross che diventa un tiro infallibile per il portiere ospite: 1-0 per la Cremonese. Il bis arrivo tre minuti dopo con il rigore trasformato da Tsadjout. Tris firmato da Castagnetti al 37' con un potente sinistro. Nel secondo tempo la Cremonese trova le reti di Bartolomei, Bonaiuto e Ciofani per il 6-0 finale.