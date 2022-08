La Cremonese difende Radu: "Uniti in campo e fuori, siamo un squadra"

CREMONA - La Cremonese in difesa del proprio portiere, Ionut Radu. Con un post pubblicato sui proprio canali social, il club grigiorosso ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza a Radu, dopo l'errore commesso nella prima gara di campionato contro la Fiorentina: "Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. L’abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra". Su Twitter la Cremonese ha anche allegato una citazione della Treccani in cui si definisce il concetto di empatia.