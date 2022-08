Cremonese, un tweet per Wijnaldum: "Speriamo di rivederti presto in campo"

CREMONA - Un bellissimo messaggio ricco di sportività e lealtà è stato postato dalla Cremonese, che nel tardo pomeriggio odierno, affronta la Roma di Josè Mourinho allo stadio Olimpico nella sfida valevole per la seconda giornata di campionato. Il club grigiorosso ha fatto infatti un in bocca al lupo di pronta guarigione a Georginio Wijnaldum, infortunatosi alla tibia destra. Ecco il tweet: "In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti. In bocca al lupo Wijnaldum, speriamo di rivederti presto in campo".