Cremonese, Alvini: "Mercato straordinario: salvezza possibile"

CREMONA - "Abbiamo fatto 22 cross a San Siro con l' Inter , in Serie A a oggi è il numero più alto. Vuol dire che abbiamo uno sviluppo. Per migliorare i meccanismi c'è tempo, ma andremo a giocarcela domani. Bisogna sfruttare meglio alcune situazioni, forse sbagliamo in frenesia e in questo momento è un difetto che abbiamo. Un altro è legare meglio il centrocampo quando perdiamo palla". Lo ha dichiarato il tecnico della Cremonese , Massimiliano Alvini , in vista del prossimo match contro il Sassuolo : "Abbiamo questa identità, ho visto qualche errore tecnico a San Siro, cercheremo di porre rimedio sull'atteggiamento, ma abbiamo iniziato un certo tipo di percorso e proseguiamo, anche se non escludo che in alcune partite potremmo predisporre una linea di pressione più bassa. In classifica avremmo meritato di raccogliere, la squadra ha prodotto. Il percoso è lungo, ma abbiamo entusiasmo e umiltà: c'è fiducia anche se avremmo voluto qualche punto".

Verso il Sassuolo

"Il Sassuolo è arrivato decimo la passata stagione, col Milan ha giocato alla pari sbagliando un rigore. Abbiamo incontrato squadre che in questo momento hanno qualcosa in più, almeno per conoscenza, rispetto a noi, che siamo nel mezzo di un percorso. Consolidando il gruppo otterremo l'obiettivo prefissato. Lotteremo per la salvezza e domani ce la giocheremo con il Sassuolo. Ci vuole solo del tempo per amalgamare la squadra. Abbiamo fatto um mercato straordinario, tenendo 10 giocatori della passata stagione, una base sulla quale abbiamo inserito nuovi elementi che possono fare questa categoria. Sono soddisfatto, credo che la Cremonese abbia tutto per lottare per il proprio obiettivo. Dessers? Sta facendo bene, sa che ha la piena fiducia di tutti, non è un gol che cambia le cose. E' un piacere allenarlo, come per l'intero gruppo. La rosa è ampia e assolutamente non abbiamo problemi nel gestirla".