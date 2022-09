Cremonese, Alvini: "Con la Lazio out Castagnetti e Carnesecchi"

CREMONA - "La settimana di lavoro è stato positiva,ne siamo contenti, entriamo a regime. Dopo due mesi e mezzo di lavoro importante la squadra è in crescita: lavoriamo per costruie qualcosa di bello". Lo ha dichiarato il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio, per la quale, rivela il tecnico, non saranno convocati "Castagnetti, che non si è mai allenato in gruppo e Carnesecchi". Sul prossimo match, così Alvini: "Affrontare la Lazio è piacevole per tutti, personalmente è un piacere giocare contro Sarri. Lo considero un grande allenatore, spesso andavo a vedere i suoi allenamenti. Mi fa piacere per la Cremonese che può affrontare la Lazio e personalmente perché potrò stringere la mano a Sarri, per me è stato una fonte di apprendimento, ho passato tanti pomeriggi a studiarlo". Di fronte un avversario reduce da un brusco ko: "Non credo possano esserci ripercussioni - riflette Alvini - quando hai una rosa di campioni abituati a giocare due competizioni, so che reagiranno e i grandi giocatori che hanno possono invertire la tendenza. Non va dimenticato che lo scorso anno sono arrivati quinti e hanno fatto un mercato per raggiungere la Champions. Per noi è bello, dopo due mesi e mezzo di lavoro importante avere una nostra identità. Sarbbe bellissimo chiudere il ciclo con una vittoria. Sernicola a destra? In difesa abbiamo le idee chiare, mi piacerebbe lavorare con Hendry. Sernicola a Bergamo ha fatto una buona partita, potremmo proseguire così".