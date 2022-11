Cremonese, Alvini: "Dessers, Chiriches e Radu out per la Salernitana"

CREMONA - “La Salernitana è una squadra forte con qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per la salvezza. Grande rispetto per loro, ma noi abbiamo fame di punti e giocheremo per ottenere il massimo risultato. L’Arechi è uno stadio caldo, è un piacere giocarci". Queste le parole di Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, alla vigilia del match contro la Salernitana. "Lo spogliatoio sta crescendo, ci stiamo conoscendo meglio tutti. In queste gare ci è mancata solo la vittoria - continua il tecnico dei grigiosossi -. Per domani non ci saranno Dessers, Radu e Chiriches e poi devo anche valutare un altro problemino prima di partire per Salerno". Sul centrocampo: "A me piace la fantasia a centrocampo. Poi è ovvio che devi sempre trovare un pò di equilibrio in entrambe le fasi. Domani un pò più imprevedibili forse lo saremo, se ci riferiamo a giocatori come Buonaiuto, Milanese, Zanimacchia, tutti con caratteristiche che per me sono importanti".