Cremonese, Alvini dopo la Salernitana: "Abbiamo un carattere enorme"

SALERNO - La Cremonese pareggia con la Salernitana e ottiene il quarto pari consecutivo in trasferta, ma l’appuntamento con la vittoria è ancora rimandato. Al termine della gara il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn: "Questa squadra ha un carattere enorme e purtroppo oggi siamo qui senza aver mai vinto ed è il cruccio della mia carriera. Arrivi all’Arechi, giochi certe partite e non porti a casa nulla. È solo per i calciatori e i tifosi il rammarico. Oggi non c’è da celebrare, siamo venuti a giocarcela per vincere come abbiamo fatto a Firenze, Roma e Milano. Siamo venuti a giocarcela consapevoli della loro forza. Abbiamo dei difetti, prendiamo gol troppo facilmente, oggi abbiamo regalato due gol e lì dobbiamo migliorare e io devo incidere, ma la squadra ha avuto carattere a riprenderla. Il doppio rigore di Ciofani? Ora il cuore sta bene, anche se c’è dentro qualche cosa… È sempre una sofferenza, ma lo è per tutti gli allenatori. Per chi ha dentro la passione e l’amore per questo lavoro. Per chi insegue un sogno, in quei momenti lì ti passano tante cose davanti. Sono contento per i miei calciatori, è stata una partita dalle mille emozioni, merito ai ragazzi che l’hanno voluta recuperare. Ora pensiamo già alla prossima. Il Milan? A Cremona, che è una città di provincia bella, ricca e con una proprietà importante arriva una delle squadre più importanti del Mondo. Vogliamo essere all’altezza della situazione e della serata, sono certo che i calciatori lo faranno e daranno come tutti. Sono certo che alla fine lotteremo per l’obiettivo nostro, questa squadra ha dentro la passione e insegue un sogno. Quando giochi come oggi ci puoi credere".