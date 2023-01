Cremonese, Alvini: "Con la Juve meritavamo un altro risultato"

CREMONA - "Credo che il risultato sia ingiusto, non dà merito alla prestazione della squadra. Onore alla Juventus che ha vinto, ma non posso dire altro". Lo ha dichiarato Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, dopo il match con i bianconeri ai microfoni di Dazn: "Avevamo bisogno di punti, restiamo penalizzati perché abbiamo fatto una prestazione straordinaria e importante. Ce la siamo giocata contro la Juve, se la squadra è questa prima o poi sarà premiata, la prestazione è importante, abbiamo fatto una gran partita, sono certo che prima o poi saremo premiati. Mercato? Non mi interessa, sono contento dei giocatori che ho dopo aver giocato alla pari con la Juve: guardo cosa ha fatto la mia squadra in campo, meritavamo un altro risultato".