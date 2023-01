CREMONA - "Mentre il nostro cuore ti ha già dedicato un grande ed eterno spazio, a Verona ti portiamo in campo con noi". E' il tweet della Cremonese che annuncia l'iniziativa in ricordo di Gianluca Vialli: in occasione del prossimo incontro di campionato contro il Verona: "I grigiorossi - si legge su l profilo Twitter ufficiale del club - giocheranno lunedì con una patch speciale in ricordo di Vialli. Le maglie verranno messe all'asta e il ricavato andrà alla Fondazione Vialli e Mauro".