Cremonese, Ballardini: "Pagati i 2-3 giorni dopo la gara con la Roma..."

REGGIO EMILIA - Esce sconfitta per 3-2 la Cremonese dal Mapei Stadium. Dopo essere riusciti ad agguantare il Sassuolo sul 2-2, i grigiorossi si sono dovuti arrendere al gol decisivo di Bajrami nel finale di gara. Nel post-partita ha parlato così l'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini: "Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, ma dovevamo condizionare di più l'avversario. Poi è chiaro che dovevamo essere più aggressivi e determinati in certi episodi. Nella ripresa siamo riusciti a farli sbagliare di più. Eravamo più alti e intensi. Nel secondo tempo si è vista un'altra Cremonese. Non meritavamo di stare sotto 2-0, ma a noi succede". "Due episodi dubbi in area di rigore del Sassuolo? Non so, non li ho visti. I miei giocatori mi hanno riferito di due situazioni in cui loro sembrano aver preso noi e non la palla - continua Ballardini -. Errori individuali migliorabili? Certo che sono migliorabili, perché la squadra ti aiuta a coprire eventuali errori".