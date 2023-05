Cremonese, Ballardini: "Se siamo questi meritiamo la B". E sul futuro...

CREMONA - "Il Bologna è stato superiore in tutto", è la breve sintesi che l'allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha fatto ai microfoni di Dazn dopo la larga sconfitta coi rossoblù: "Per noi è stata una lezione: atteggiamento, voglia.. sono stati nettamente più bravi, complimenti. Se siamo questi è giusto andare in B. Concediamo troppi angoli, siamo superficiali anche quando abbiamo palla. Non siamo mai stati in partita. Fino a oggi non eravamo mai stati in questo modo: è una lezione, vuol dire che non sei all'altezza della situazione. E questo è molto grave".