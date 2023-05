Cremonese, Ballardini: "Contro la Lazio la miglior partita in stagione"

ROMA - La Cremonese esce sconfitta a testa dall'Olimpico. La Lazio di Sarri si fa prima riprendere sul 2-2, per poi chiudere la contesa con il gol decisivo di Milinkovic-Savic (doppietta per lui) all'89' . Al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei grigiorossi, Davide Ballardini .

Le parole di Ballardini sulla prestazione della Cremonese

Ballardini si è detto soddisfatto della prestazione della Cremonese contro la Lazio e "orgoglioso della squadra che alleno". "Anche oggi la squadra ha dimostrato di essere seria - sottolinea il tecnico dei grigiorossi - e di avere dignità contro una grande squadra come la Lazio. Oggi abbiamo fatto una partita da squadra, riuscendo a concedere poco alla Lazio. La Cremonese ha tenuto bene il campo, giocando alla pari contro una squadra seconda in classifica. Abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol. Contro questi avversari devi avere anche una buonan dose di fortuna, oltre ad essere impeccabile. Sarri? Ha dato alla Lazio uno stile ben definito. Tutto ciò è anche merito dei giocatori che sono funzionali allo stile del tecnico. Considero questa la miglior partita della stagione fatta dalla Cremonese". Infine, sui motivi che hanno portato la Cremonese alla retrocessione dopo un solo anno di A: "Sfortuna? La Cremonese è retrocessa per diversi motivi, non perché è stata sfortunata...".