Franco Vázquez esclusivo: “Salvate la fantasia di noi numeri 10”

Nell’Argentina dei soprannomi che ti segnano a vita non puoi permetterti il lusso di essere un ragazzo riservato. Diventi “Il muto” e lo resti per sempre. Franco V ázquez viene chiamato così da una vita, eppure a Cremona la sua voce la percepiscono in modo nitido. È soave come il suono del violino, strumento che da queste parti è famoso come il mate a Cordoba. È un timbro dolce il suo, delicato come il canto di una sirena. Un avviso chiaro per la Roma capolista, attratta da quella tentazione seducente che potrebbe portarla a considerare facile la trasferta di domenica con la Cremonese. La Cremonese del Mudo - è sua da tre anni, «un tempo in cui ho imparato cosa significa sentirsi a casa», spiega - somiglia invece a una squadra di pirati all’arrembaggio del campionato: nessuno immaginava di vederli lassù, eppure abitano nei quartieri alti della classifica. Quattordici punti in undici partite: l’Europa è più vicina della zona retrocessione.

Vázquez , dica la verità: se lo aspettava?

«No, assolutamente. Ma l’alchimia che percepivo in ritiro era diversa».



Diversa come?

«La squadra è unita, la città ci fa sentire parte di una famiglia. Quando ti senti amato, poi, è i sentimenti sono amplificati. Alla mia età queste cose contano».



Suvvia, ha solo 36 anni. Questa è la Serie A di Modric, 40 anni, e di Dzeko, 39.

«Posso arrivarci anche io. Anzi, ci arriverò. La passione è il mio motore».

E i piedi?

«Il piede, sinistro».



Quello dei grandi.

«Sì, i migliori sono mancini. Come Dybala».



Normale mica tanto: ha indossato la maglia dell’Italia e quella dell’Argentina, un privilegio per pochi.

«Un orgoglio immenso. Mia mamma è italiana, di Padova. Quando Conte mi chiamò non potevo dire di no. Però ho fatto solo amichevoli. Così ho giocato anche per la nazionale di mio padre, per quel Paese che mi ha cresciuto».



Vincerete ancora il Mondiale?

«Perché no? Nel gruppo c’è la fiducia di chi ha già vinto. Al contrario, il peso di chi non vinceva mai ora è sparito».



L’Italia invece rischia di non qualificarsi per la terza volta.

«Un altro Mondiale senza l’Italia no… Per me la Serie A è ancora il campionato più bello del mondo».



Dopo dieci anni, in cosa l’ha trovato cambiato?

«Più corsa, più calci, sempre meno spazio alla fantasia».



Stanno davvero sparendo i numeri 10?

«Sì, il calcio va sempre di più verso la forza, la velocità e l’atletismo. Noi fantasisti siamo una specie in via di estinzione e spesso dobbiamo adattarci ad altri compiti. Uno come Dybala, ad esempio, è un fiore raro».



Al Palermo avete fatto scintille insieme.

«Lo sento almeno una volta a settimana. Quando si è fatto male mi sono preoccupato. È un fratello. Eravamo una gran coppia: mi sono divertito da matti con lui».

Come ora con Vardy?

«Un altro campione. In campo fa dei movimenti da paura, va sempre ad attaccare lo spazio. Voglio aiutarlo a fare tanti gol. Abbiamo solo un problema: io non parlo inglese e lui non parla italiano. Ma il calcio è un linguaggio universale».



Allo Zini arriva la capolista.

«Squadra tostissima la Roma. Forte fisicamente, va a tutto campo uomo su uomo, veloce. Avrei voluto essere allenato da Gasperini».



A Palermo vi siete solo sfiorati.

«Mi avrebbe migliorato. Gli attaccanti con lui hanno tante occasioni e fanno gol».



E Nicola, che allenatore è?

«La sua carica è travolgente. Sappiamo tutto degli avversari, tatticamente siamo evoluti e ha una voglia incredibile».



Perché la chiamano il muto?

«Da ragazzino ero un po’ introverso. In Argentina abbiamo un problema con i soprannomi».



Non vi mollano più.

«Mai. Già quando giochi per la strada o a scuola ti mettono un soprannome e sei segnato a vita. Neanche più mia mamma mi chiama Franco. Forse solo mia moglie. Io avevo 14 anni. Mio fratello, più grande di me, giocava nella stessa squadra e lo chiamavano El Mudo perché veramente non apriva mai bocca. Io ero El Mudito. Poi lui è andato via e io ho avuto l’onore di diventare il muto maggiore».



L’anno scorso fu squalificato per un insulto giudicato discriminatorio nei confronti di un avversario. Quell’episodio come l’ha cambiata?

«Sono stato male. E triste. Stare fuori tutto quel tempo non è stato facile. Sono stato anche operato per un colpo preso in faccia. Due cose tremende. Ho imparato che nella vita dopo il dolore c’è sempre qualcosa di bello».



E nel suo futuro cosa c’è?

«Il Belgrano, casa mia. Vorrei finire lì la mia carriera».



La squadra che mandò per la prima volta in B il River Plate.

«Ero in campo quel giorno. Ci davano per spacciati. Si diceva “ma dai, dove vanno questi? E poi gli arbitri aiuteranno il River”. Però noi eravamo troppo forti. Più forti di tutto».