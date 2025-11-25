Paura per Vardy, i ladri gli svaligiano la casa: bottino ricchissimo, ecco cosa hanno rubato

La villa di Jamie Vardy nel mirino dei ladri. L'abitazione di Salò dell'attaccante inglese, sul lago di Garda, è stata presa d'assalto da una banda di malviventi. Secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore , gioielli e contanti , approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester, oggi protagonista in Serie A.

Paura per Vardy, ladri nella sua villa di Salò

Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti di Jamie Vardy, della moglie e dei figli, fino a sapere che avrebbero trovato la casa incustodita. Il bottino del furto, stando ad una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro. Sul colpo indagano i Carabinieri di Salò. Paura per il 38enne attaccante della Cremonese, arrivato in Italia a settembre e reduce dal ko interno con la Roma di Gasperini.