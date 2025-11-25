Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paura per Vardy, i ladri gli svaligiano la casa: bottino ricchissimo, ecco cosa hanno rubato

I malviventi avrebbero seguito gli spostamenti dell'attaccante della Cremonese e della sua famiglia: secondo gli inquirenti, sapevano di trovare la villa incustodita
1 min
TagsVardycremonese
Cremonese

Cremonese

Tutte le notizie sulla squadra

La villa di Jamie Vardy nel mirino dei ladri. L'abitazione di Salò dell'attaccante inglese, sul lago di Garda, è stata presa d'assalto da una banda di malviventi. Secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti, approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester, oggi protagonista in Serie A.

Paura per Vardy, ladri nella sua villa di Salò

Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti di Jamie Vardy, della moglie e dei figli, fino a sapere che avrebbero trovato la casa incustodita. Il bottino del furto, stando ad una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro. Sul colpo indagano i Carabinieri di Salò. Paura per il 38enne attaccante della Cremonese, arrivato in Italia a settembre e reduce dal ko interno con la Roma di Gasperini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cremonese

Da non perdere

Vardy animale da partitaVardy scatenato contro la Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS