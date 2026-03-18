La Cremonese esonera Nicola, è ufficiale: accordo verbale con Giampaolo
Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Fatale per il tecnico la quindicesima sconfitta stagionale in campionato, arrivata lunedì scorso allo Zini nello scontro salvezza con la Fiorentina (4-1). Partita forte, la Cremonese è scivolata gradualmente sempre più giù in classifica sprofondando al terzultimo posto. Il club grigiorosso ha deciso così di provare a cambiare in panchina per cercare una scossa indispensabile per difendere la categoria. Il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".
Giampaolo verso il ritorno alla Cremonese: i dettagli del contratto
Per la successione di Nicola a Cremona è in pole position Marco Giampaolo, che è pronto a legarsi alla sua nuova società con un contratto di un anno e mezzo, che scadrebbe il 30 giugno 2027. In via di definizione gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'ex allenatore, tra le altre, di Lecce, Sampdoria e Torino. Per Giampaolo si tratta di un ritorno alla Cremonese avendola già guidata nella stagione 2014/15, per 26 partite in Serie C (media di 1,42 punti a partita). Dopo aver difeso la Serie A con il Lecce nella scorsa stagione, Giampaolo proverà a ripetersi con la Cremonese.