La Cremonese esonera Nicola, è ufficiale: accordo verbale con Giampaolo

Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Fatale per il tecnico la quindicesima sconfitta stagionale in campionato, arrivata lunedì scorso allo Zini nello scontro salvezza con la Fiorentina (4-1). Partita forte, la Cremonese è scivolata gradualmente sempre più giù in classifica sprofondando al terzultimo posto. Il club grigiorosso ha deciso così di provare a cambiare in panchina per cercare una scossa indispensabile per difendere la categoria. Il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".