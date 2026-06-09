Cremonese, Botturi è il nuovo direttore sportivo: l'annuncio ufficiale
Ora è ufficiale: Christian Botturi è il nuovo direttore sportivo della Cremonese. Dopo aver risolto il suo contratto con il Mantova, il dirigente classe '80 ha sottoscritto un accordo di due anni con la società lombarda, neoretrocessa in Serie B. Ora la scelta dell'allenatore.
Cremonese, ecco il nuovo ds: Christian Botturi ha firmato un contratto biennale
Questo l'annuncio ufficiale del club grigiorosso, che ha accolto così il neo direttore sportivo: "U.S. Cremonese - si legge - comunica di aver affidato a Christian Botturi l’incarico di direttore sportivo del club grigiorosso con decorrenza 1° luglio 2026. Il dirigente sarà legato alla società fino al 30 giugno 2028. Classe 1980, Botturi inizia la propria carriera dirigenziale nell’Atalanta in qualità di osservatore; nel 1999 ricopre il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Montichiari, incarico che manterrà per circa dieci anni. Conclusa la lunga parentesi rossoblù, seguono le esperienze con la prima squadra del Lumezzane e i settori giovanili di Mantova, Inter e Brescia. Del Brescia è stato anche direttore sportivo nella stagione 2021-22. Successivamente passa alla Pro Sesto, dove è protagonista di un’ottima stagione conclusasi con il 4° posto in campionato nel 2022-23 e al Mantova: con i virgiliani il direttore sportivo centra prima la promozione in Serie B nel 2024 e poi la salvezza nel 2025. Proprietà e società porgono il loro benvenuto al direttore Botturi e gli augurano buon lavoro".