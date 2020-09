Crotone, Vrenna: "Luperto ci piace. Ounas? Magari..."

CROTONE - "Speriamo di poter restare in Serie A, anche se so che è difficile. Ma noi ci proveremo con tutte le nostre forze". Parola del presidente del Crotone Gianni Vrenna che, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha fatto anche il punto sul mercato: "Luperto ci piace molto - ha ammesso -. Ursino e Giuntoli ne stanno parlando, il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali e siamo in attesa di capire i loro movimenti. Luperto e Lisandro (Magallán, ndr) sarebbero una grande coppia, il Crotone può farlo crescere. Ounas? Magari!". Per la stagione che si appresta ad iniziare Vrenna si aspetta "giustizia, che non è stata assicurata. Ho visto errori madornali nonostante il VAR. Spero che si smetta di privilegiare solo le big a scapito delle neopromosse". Poi la chiosa sui tifosi negli stadi: "Riaprire? Mercoledì avremo una riunione in Lega e con noi il calendario non è stato felice con Milan, Juve, Napoli, Roma e Lazio una dietro l’altra. Il calcio senza spettatori, non è calcio".

