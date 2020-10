Crotone, Benali si è allenato con il gruppo

CROTONE - Il Crotone, nella mattinata di oggi, ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle ore 12:30 alla Sardegna Arena con il Cagliari. La prima seduta della settimana dopo il pari con la Juventus, al centro sportivo Antico Borgo, ha visto gli squali impegnati tra attivazione, postazione tecnica, possessi palla e, per chiudere, una partitella. Benali ha iniziato a lavorare col gruppo; Riviere a parte. Per la giornata di domani in programma, sempre al centro sportivo, una nuova seduta mattutina.

