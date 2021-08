Empoli, Andreazzoli: "Ai ragazzi l'avevo detto: si può fare"

TORINO - "Impresa storica? Mi interessano di più i tre punti che mettiamo da parte, poi vale molto di più farli in questo stadio e contro questa squadra". Così Aurelio Andreazzoli, a DAZN, dopo la clamorosa vittoria del suo Empoli, 1-0, in casa della Juve. "Sono contento in particolare per i ragazzi perchè si possono rendere conto che si può fare e glielo avevo detto prima della partita. Due gambe, due braccia e un cuore, oltre alla capacità di allenarsi al massimo. Così si affrontano i campioni. Ripeto, "si può fare" è quello che ci portiamo a casa stasera. Ricci? Ha fatto il suo come gli altri e anche qualcosa che non mi è piaciuta, sappiamo che è un ragazzo interessante e la società crede in lui. Deve migliorare tanto e ha margini, deve continuare così. Ma Ricci senza squadra stasera avrebbe raccolto poco...".