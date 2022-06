La Caserta Academy si affilia con l'Empoli Calcio

La Caserta Academy ha presentato in conferenza stampa l’affiliazione con l’Empoli Calcio. Un accordo importante che punta a qualificare i giovani calciatori casertani. L’Academy, unica scuola Calcio in Campania ad aver chiuso l’affiliazione contrattuale per due anni con l’Empoli calcio e con la Kappa che vestirà i giovani calciatori per le prossime due stagioni. L’affiliazione della durata di due anni prevede tra l’altro anche tornei in giro per l’Italia, periodicamente scenderanno tecnici dell’Empoli per vedere l’andamento e gli sviluppi degli appartenenti alla scuola calcio. E’ un progetto di ampio respiro e l’auspicio è che si possa estendere negli anni. Erano presenti alla conferenza stampa sia i dirigenti della Caserta Academy e sia dell’Empoli, l’assessore e vice sindaco di Caserta Emiliano Casale, il Ten. Col. Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, da sempre sostenitore della Scuola di calcio che ha sottolineato, nel suo intervento, che al Sud le cose belle si possono fare. “Lo dimostrano – ha spiegato – gli accordi contrattuali e gli sponsor come la Distilleria Petrone e il pastificio La Molisana che, pur non avendo sede lavorativa a Caserta, hanno creduto nel progetto e hanno voluto essere presenti con il loro sostegno e supporto. Personalmente mi complimento con i dirigenti della Caserta Academy per come hanno lavorato e per come continuano ad operare con onestà nel nostro territorio creando nuove opportunità per i giovani che si avvicinano a questo sport. Da ex portiere posso solo essere orgoglioso nel vedere come questo sport continua ad unire i ragazzi e a dettare disciplina e rigore, fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi.”